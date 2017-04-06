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Во Франции ищут желающих полежать два месяца за 16 тысяч евро
Французский Институт космической медицины и физиологии заплатит добровольцам по 16 тысяч евро за то, что они проведут в постели 60 дней в рамках эксперимента по изучению воздействия микрогравитации на организм, сообщает Обозреватель.
Согласно данным на сайте Института, ученым требуются 24 некурящих здоровых мужчины 20-45 лет, которые после двухнедельного обследования проведут 60 дней лежа в кровати.
При этом все действия, в том числе принятие пищи и отправление естественных нужд, придется осуществлять лежа под наклоном 6 градусов, чтобы ноги были выше головы. При осуществлении любых манипуляций доброволец должен хотя бы одним плечом касаться кровати.
Эксперимент призван сымитировать изменения в организме, происходящие при воздействии микрогравитации.
Теги: Франция, эксперимент, невесомость, кровать
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