Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Во Франции ищут желающих полежать два месяца за 16 тысяч евро

06.04.2017 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Франции ищут желающих полежать два месяца за 16 тысяч евро

Французский Институт космической медицины и физиологии заплатит добровольцам по 16 тысяч евро за то, что они проведут в постели 60 дней в рамках эксперимента по изучению воздействия микрогравитации на организм, сообщает Обозреватель.
Согласно данным на сайте Института, ученым требуются 24 некурящих здоровых мужчины 20-45 лет, которые после двухнедельного обследования проведут 60 дней лежа в кровати.
При этом все действия, в том числе принятие пищи и отправление естественных нужд, придется осуществлять лежа под наклоном 6 градусов, чтобы ноги были выше головы. При осуществлении любых манипуляций доброволец должен хотя бы одним плечом касаться кровати.
Эксперимент призван сымитировать изменения в организме, происходящие при воздействии микрогравитации.



Теги: Франция, эксперимент, невесомость, кровать
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх