Во Франции ищут желающих полежать два месяца за 16 тысяч евро

06.04.2017 09:20

Французский Институт космической медицины и физиологии заплатит добровольцам по 16 тысяч евро за то, что они проведут в постели 60 дней в рамках эксперимента по изучению воздействия микрогравитации на организм, сообщает Обозреватель.

Согласно данным на сайте Института, ученым требуются 24 некурящих здоровых мужчины 20-45 лет, которые после двухнедельного обследования проведут 60 дней лежа в кровати.

При этом все действия, в том числе принятие пищи и отправление естественных нужд, придется осуществлять лежа под наклоном 6 градусов, чтобы ноги были выше головы. При осуществлении любых манипуляций доброволец должен хотя бы одним плечом касаться кровати.

Эксперимент призван сымитировать изменения в организме, происходящие при воздействии микрогравитации.