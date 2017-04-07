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В Мариуполе заработала 3G-связь lifecell
07.04.2017 12:40
Оператор мобильной связи lifecell запустил сеть третьего поколения 3G+ в Мариуполе Донецкой области, информирует сайт «Вчасно».
Чтобы сразу после включения сети мариупольцы могли испытать скорость мобильного интернета стандарта 3G, оператор начислил всем своим абонентам в Мариуполе по 3 ГБ на 8 дней — с 6 по 13 апреля.
"Абоненты lifecell в Мариуполе могут пользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом 3G на своих текущих тарифных планах или перейти на тарифные планы линейки 3G Смартфон", - говорится в сообщении компании.
Напомним, что первым 3G-сеть в Мариуполе запустил оператор «Киевстар», подключив город и пригородную зону к скоростному интернету еще 12 сентября 2016 года.
Теги: Донбасс, Мариуполь, 3G, lifecell
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