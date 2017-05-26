Subaru оснастила новый кроссовер подушкой безопасности для пешеходов

26.05.2017 10:20

Японский автопроизводитель Subaru провел серию краш-тестов, для демонстрации наружных подушек безопасности, которыми будут оснащены новые кроссоверы XV, сообщает телеканал NTD.

По уверению разработчиков, дополнительные подушки позволят повысить безопасность не только тех, кто находится внутри машины, но и окружающих пешеходов.

Subaru стала первой в Японии автомобилестроительной компанией, которая выпустила машины с подушками безопасности для пешеходов. Первой в мире такой технологией оснастила автомобили шведская компания Volvo.