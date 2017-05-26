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Архив - Наука и технологии

Subaru оснастила новый кроссовер подушкой безопасности для пешеходов

26.05.2017 10:20
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Subaru оснастила новый кроссовер подушкой безопасности для пешеходов

Японский автопроизводитель Subaru провел серию краш-тестов, для демонстрации наружных подушек безопасности, которыми будут оснащены новые кроссоверы XV, сообщает телеканал NTD.
По уверению разработчиков, дополнительные подушки позволят повысить безопасность не только тех, кто находится внутри машины, но и окружающих пешеходов.
Subaru стала первой в Японии автомобилестроительной компанией, которая выпустила машины с подушками безопасности для пешеходов. Первой в мире такой технологией оснастила автомобили шведская компания Volvo.



Теги: пешеход, Subaru, подушка безопасности
 
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