В аэропорту Парижа появился робот-парковщик (ВИДЕО)

26.05.2017 10:40

Французский производитель роботехники Stanley Robotics разработал аппарат, способный автономно парковать легковые автомобили. Робот, получивший имя Stan, создан прежде всего для обслуживания парковок в аэропортах, сообщает ИА "ВладТайм".

Как отмечают разработчики, Stan способен перевозить любые типы легковых автомобилей вне зависимости от размера их колёсной базы за счёт подвижных частей шасси. Для перемещения автомобиля робот подъезжает под него, зажимает колёса и поднимает машину.

В настоящее время одно из таких устройств тестируют в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль". Ожидается, что в будущем робот Stan сможет найти применение не только в аэропортах, но и на любых других парковках.