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Архив - Наука и технологии

NASA анонсировало запуск зонда для изучения атмосферы Солнца

27.05.2017 10:00
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NASA анонсировало запуск зонда для изучения атмосферы Солнца

Летом 2018 года NASA планирует запустить в космос исследовательский зонд, который приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние, сообщает НТВ.
Запуск миссии Solar Probe Plus (SPP) запланирован на период между 31 июля и 19 августа на ракете-носителе Delta IV-Heavy, сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что аппарат приблизится к Солнцу на расстояние в 3,9 миллиона миль (6,2 миллиона километров) и окажется ближе, чем Меркурий. По выражению NASA, аппарат первым «потрогает» звезду, так как до него ни один зонд не подлетал к Солнцу так близко.
Задачей SPP станет исследование внешней атмосферы звезды. В NASA рассчитывает, что это поможет ответить на ряд вопросов о физических характеристиках Солнца. Помимо этого, исследования помогут уточнить «прогнозы явлений космической погоды, которые влияют на Землю, спутники и работу астронавтов в космосе».
Миссия зонда рассчитана на 11 дней. О ее подробностях агентство обещает рассказать на следующей неделе.



Теги: солнце, NASA, атмосфера, космический аппарат
 
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