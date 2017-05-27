Вскоре на полках магазинов появятся смарт-лампочки IKEA, которые будут контролироваться голосом

27.05.2017 11:50

Руководство IKEA всерьёз намерено заняться выпуском электроники и аксессуаров для «умного дома».

Пресс-релиз шведской компании преподнёс отличную новость всем любителям домашней утвари из IKEA. Ориентировочно в III квартале 2017 года на полках магазинов, специализирующихся на продажах мебели и всевозможных товаров для дома, появится смарт-освещение с поддержкой голосового управления.

Речь идёт об интеграции смарт-лампочек с Amazon Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant, что обеспечит реализацию столь желанной для многих функции голосового контроля. Это означает, что для включения/выключения света или настройки режима освещения в комнате необходимо будет обратиться к цифровому помощнику с соответствующей командой.