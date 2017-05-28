Китай запустил национальную систему спутниковой навигации

28.05.2017 15:00

В Китае была запущена национальная система спутниковой навигации и позиционирования. Эта система является крупнейшей в Китае и имеет наиболее широкое покрытие, сообщает Синьхуа.

Заместитель главы Государственного управления геодезии, картографии и геоинформации КНР Ли Вэйсэнь сообщил, что данная система состоит из 2700 базовых станций, национальной базы данных и 30 баз данных провинциального уровня.

Система характеризуется повышенной скоростью, точностью и более широким покрытием, она будет совместима с другими системами спутниковой навигации, включая "Бэйдоу" и GPS, сообщил Ли Вэйсэнь.

По информации данного управления, система сможет предоставлять услуги позиционирования транспорту, скорой помощи, а также службам городского планирования и управления.