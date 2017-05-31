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"Яндекс" представил прототип беспилотного авто (ВИДЕО)
31.05.2017 11:10
Российский гигант интернет-технологий "Яндекс" показал прототип беспилотного автомобиля, разработанный его службой Yandex.Taxi на базе гибрида Toyota Prius, сообщает INFORESIST.
По информации компании, прототип предназначен для того, чтобы помочь Yandex протестировать новое программное обеспечение, у которого есть «уникальные возможности для развития этого нового пространства».
Яндекс отмечает, что "беспилотник" оснащен навигацией, геолокацией, компьютерным зрением и опытом машинного обучения от других текущих продуктов и услуг, в том числе Yandex.Navigator и Yandex.Maps.
Теги: Яндекс, презентация, беспилотник, автомобиль
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