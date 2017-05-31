Пентагон испытал систему перехвата баллистических ракет (ВИДЕО)

31.05.2017 09:50

США успешно сбили межконтинентальную баллистическую ракету при помощи обновленной системы перехвата, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Этим испытанием США показали возможность противостоять запускам ракет Северной Кореи.

Ракету-перехватчик запустили с базы в Вандерберге, Калифорния. Макет баллистической ракеты перехватили над Тихим океаном. В Пентагоне заявили, что эта система жизненно важна для США и испытание показало, что Соединенные Штаты "имеют дееспособный и надежный сдерживающий фактор против очень реальной угрозы".





