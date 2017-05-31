Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Пентагон испытал систему перехвата баллистических ракет (ВИДЕО)

31.05.2017 09:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пентагон испытал систему перехвата баллистических ракет (ВИДЕО)

США успешно сбили межконтинентальную баллистическую ракету при помощи обновленной системы перехвата, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Этим испытанием США показали возможность противостоять запускам ракет Северной Кореи.
Ракету-перехватчик запустили с базы в Вандерберге, Калифорния. Макет баллистической ракеты перехватили над Тихим океаном. В Пентагоне заявили, что эта система жизненно важна для США и испытание показало, что Соединенные Штаты "имеют дееспособный и надежный сдерживающий фактор против очень реальной угрозы".





Теги: США, ПРО, ракета, испытание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх