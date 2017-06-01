Британские ученые назвали самые миролюбивые страны

01.06.2017 15:05

Лондонский институт экономики и мира опубликовал ежегодный "Глобальный индекс миролюбия", в котором анализируется ситуация в 163 странах, сообщает телеканал 112 Украина.

При исследовании ученые учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооруженные конфликты.

Первое место в рейтинге заняла Исландия, которая возглавляет его с 2008 года. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Украина заняла в рейтинге 154 место, тогда как страну-агрессора Россию британцы посчитали более "миролюбивой" - она заняла 151 место.

Аутсайдерами списка стали Йемен, Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сирия.

Самые заметные ухудшения, согласно индексу, произошли в Северной Америке, в основном за счет США, которые опустились на 11 пунктов - до 114-го места. Самым мирным регионом остается Европа.