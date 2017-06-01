В США создали самый большой самолет в мире (ВИДЕО)

01.06.2017 08:50

В США, в штате Калифорния, ангар покинул самый большой в мире самолет Stratolaunch. Самолет-катамаран был специально создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, сообщает РЕН-ТВ.

Stratolaunch имеет длину 72 метра и размах крыльев более 117 метров, а также 28 колес и 6 двигателей от "Боинг-747". При этом двухфюзеляжный монстр способен поднимать в воздух более 220 тонн груза.

В настоящее время самолет выкатили для наземных тестов. Первый полет гиганта планируется провести в 2019 году.

как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/kosmos/4298941