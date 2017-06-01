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Архив - Наука и технологии

В США создали самый большой самолет в мире (ВИДЕО)

01.06.2017 08:50
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В США создали самый большой самолет в мире (ВИДЕО)

В США, в штате Калифорния, ангар покинул самый большой в мире самолет Stratolaunch. Самолет-катамаран был специально создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, сообщает РЕН-ТВ.
Stratolaunch имеет длину 72 метра и размах крыльев более 117 метров, а также 28 колес и 6 двигателей от "Боинг-747". При этом двухфюзеляжный монстр способен поднимать в воздух более 220 тонн груза.
В настоящее время самолет выкатили для наземных тестов. Первый полет гиганта планируется провести в 2019 году.

как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kosmos/4298941


Теги: США, рекорд, самолет, ракета
 
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