Skype очікує масштабний редизайн

02.06.2017 22:40

Представники команди Skype повідомили про масштабний редизайне свого додатку. Як передає replyua.net, новий дизайн позиціонують як «нове покоління Skype», він буде концентруватися на месенджері і за функціями дещо нагадує конкурентів (Snapchat або Slack).



У Skype інтерфейс для месенджера буде мати три секції: Chat, Find і Capture. У розділі Find є можливість не лише здійснювати пошук контактів або шукати текст повідомлення, а й інформацію, спілкуватися з ботами (перелік ботів, доступних в цій секції, пообіцяли розширювати згодом). Опція Find дає можливість вбудовувати в спілкування контент сторонніх платформ так, як це робиться в YouTube або Giphy.



Chat - це знайомий користувачам інтерфейс чату, віднині буде мати опцію додавання в текстове або голосове спілкування емодзі-реакцію, картинки і т.д. Capture - це новинка в стилі Snapchat, завдяки якій можна миттєво зняти фото чи відео. Крім того, додалася нова функція Highlights, яка дозволяє постити серії фото або відео, якими можна ділитися з друзями. Як це все виглядає - можна оцінити в серії промо-відео для нового дизайну. Оновлення програми викочують з 1 червня цього року. Воно торкнеться як мобільного, так і десктопного додатка. Спочатку оновлення надійде на девайси Android, в найближчі тижні обіцяють випустити версію для iPhone. Версії для Windows і Mac вийдуть протягом декількох місяців.