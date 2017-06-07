В Украине запустили замену "ВКонтакте"

07.06.2017 11:45

В Украине открылась для регистрации социальная платформа Ukrainians. Полноценно проект начнет работать в течении четырех месяцев. Об этом говорится в сообщении на странице Ukrainians в Facebook, передают Подробности.

Пока же пользователи могут завести аккаут с помощью дублирования данных с Facebook или же создать с чистого листа с помощью электронной почты. По данным самой соцсети, возможностью зарегистрироваться в Ukrainians, по состоянию на 12 часов дня 6 июня, воспользовались почти 24 тысячи человек.

При этом в сервисе отмечают, что следующий функционал заработает после того, как в соцсети зарегистрируются 100 000 пользователей: после этого активизируются вкладки "Новости" и "Друзья".