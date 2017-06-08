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В Китае презентовали трамвай для нарисованных рельсов (ВИДЕО)

08.06.2017 16:45
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В Китае презентовали трамвай для нарисованных рельсов (ВИДЕО)

В Китае институт железнодорожной компании CRRC запустил тесты первого безрельсового трамвая. Рельсы для такого транспорта нарисованы на асфальте, а сенсоры распознают их, задавая маршрут, сообщает Новое время.
Необычное транспортное средство оснащено датчиками, которые могут считывать размеры дороги и планировать маршрут. В поезде, который вышел на испытания - три вагона, общей вместимостью до 300 человек. Безрельсовый поезд ART перевозит пассажиров со скоростью 70 км/ч на расстояние до 40 км на одном заряде батарей.
Первая подобная нарисованная линия протяженностью 6,5 км появится в городе Чжучжоу и будет введена в эксплуатацию в 2018 году. Разработка рассчитана на небольшие города, где прокладка рельсов затруднена.



Теги: Китай, трамвай, рельс
 
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