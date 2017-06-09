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В России запустили производство отечественных компьютеров
09.06.2017 09:40
Российская компания "Росэлектроника" объявила о запуске производства тестовой партии компьютеров "Эльбрус 101-РС", стоимостью около 130 тысяч рублей за штуку, сообщает Znaj.ua.
"Эльбрус 101-РС" можно использовать в качестве модуля управления промышленным производством, а также персонального терминала и сетевой системы хранения данных.
По мнению разработчиков, компьютер по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности. При этом он обладает максимальной степенью защищенности.
Новинка состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях.
Теги: Россия, компьютер, производство
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