Над Азовским морем образовалось редкое облако-рулон (ВИДЕО)

10.06.2017 10:30

В Херсонской области над Азовским морем зафиксировали редкий метеорологический феномен – облако Morning Glory, сообщает ICTV.

Облако похоже на свернутый рулон и формируется благодаря бризовой циркуляции на высоте 300 метров над побережьем. Оно движется со скоростью 50-60 км/ч, от моря по направлению к суше. Morning Glory может достигать 1000 км в длину, закрывая собой весь горизонт.

Увидеть облако-рулон можно только над морем в утренние часы. Явление Morning Glory известно благодаря Австралии, где в заливе Карпентария оно наблюдается довольно часто и имеет протяженность в сотни, а порой и тысячи километров.





