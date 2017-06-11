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Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:9
Компания Samsung решила избавить людей от использования сразу двух мониторов, выпустив ультраширокоформатный монитор CHG90, сообщает iLenta.com.
Samsung CHG90 имеет размер 49 дюймов, а соотношение сторон его QLED-экрана составляет 32:9. Разрешение новинки составляет 3840 x 1080 пикселей.
Устройство выполнено по технологии квантовых точек, благодаря чему уровень его контрастности существенно выше ЖК-экранов. Энергопотребление уменьшено, а цветопередача увеличена. Производитель использовал технологию экологически чистых квантовых материалов без кадмия.
Монитор Samsung CHG90 характеризуется временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц. Экран изогнут, радиус искривления — 1800R. Монитор оснащается двумя портами USB 3.0, DisplayPort, HDMI, 3,5-мм разъем.
Стоимость широкоформатной новинки будет стартовать от $1500.
Теги: Samsung, монитор, панорама
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