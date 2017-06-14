Все рубрики раздела
- Обнаружен первый android-вирус, заражающий системные файлы09:30
- На МКС вырастили червя-мутанта10:10
- NASA "отменило" глобальное потепление08:22
- Астроном: Внеземную жизнь найдут в ближайшие десятилетия13:28
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES09:25
- Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон17:10
- Стрекоза, превращенная учеными в киборга, совершила свой первый "управляемый" полет10:50
- Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:910:40
- Украинская социальная сеть Ukrainians набирает обороты20:10
- Соцсеть Ukrainians набрала первые сто тысяч пользователей15:40
Обнаружен первый android-вирус, заражающий системные файлы
В Google Play появился новый тип вредоносных программ с инъекцией кода, сообщают исследователи Лаборатории Касперского, информирует AndrodInsider.ru.
Первый представитель нового семейства — троян Dvmap — всего за пару месяцев был загружен более чем на 50 000 устройств. По данным специалистов, Dvmap способен не только устанавливать свои модули, но и заражать код системных библиотек, делая свое обнаружение практически невозможным.
Dvmap — один из немногих троянов с поддержкой 64-битных версий Android – проявил себя весной 2017 года. Троян распространялся под видом игры-головоломки Colourblock. Создателям программы удалось обойти систему защиты Google Play, загрузив в магазин сначала «чистое» приложение, функциональность которого впоследствии была расширена с выходом нескольких обновлений.
Несмотря на непревзойденное мастерство разработчиков Dvmap, до настоящего времени они ни разу не активировали работу вредоносных компонентов трояна на устройствах жертв. Такое поведение делает невозможным определение конечной цели злоумышленников. По мнению исследователей Лаборатории Касперского, мошенники заняли выжидательную позицию, готовясь к более масштабной атаке.
Теги: вирус, файл, Android, система
- Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток21:55
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- Іх розшукують Збройні Сили України20:21
- В Новоазовске местные жители чуть не линчевали боевика-наркомана20:04
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей19:23
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Обнаружен первый android-вирус, заражающий системные файлы09:30
- Найдена уникальная видеозапись боя Брюса Ли на турнире ММА (ВИДЕО)09:20
- Глава Пентагона обвинил РФ в желании посеять хаос09:10
- В Лондоне полностью сгорел 27-этажный жилой дом09:00
- В Украине вводятся новые экзаменационные билеты по ПДД08:50
- В Украине без работы могут оказаться СТОшники и ремонтники быттехники08:29
- Мужа нет, но есть квартира в Донецке: Как "Няш-мяш" всех обманула. ВИДЕО08:06
- США не поздравили с Днем России впервые за 25 лет07:45
- "Россия искусственно меняет демографический состав целого региона", - Тука рассказал о неожиданных преступлениях Кремля в аннексированном Крыму07:29
- В ООН назвали количество захваченного оккупантами имущества в Крыму22:31
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы