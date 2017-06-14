Xiaomi будет выпускать электрошвабры

14.06.2017 14:20

Компания SWDK успешно собрала средства на краудфандинг-платформе Xiaomi для серийного производства электрической швабры. Доставка заказов начнется 22 июля, сообщает Galagram.com.

Устройство имеет встроенный аккумулятор на 2000 мАч, который обеспечивает до 50 минут автономной работы. Это 4 уборки квартиры площадью до 100 квадратных метров. Чистка под мебелью не проблема — благодаря ручке, поворачивающейся на 90 градусов. Также девайс укомплектован фонариком.

Эффективность очистки гарантируют 2 модуля в нижней части. Они движутся с частотой до 1000 раз в минуту. Есть 3 сменяемых насадки: стандартная, электростатическая (для легкого мусора) и экологичная — из биоразлагаемых материалов. Дополняет конфигурацию распылитель жидкости (например — для полировки паркета).

Просят за изделие SWDK около 73 долларов США. Если надоела старая швабра, то не грех приобрести.