NASA продемонстрировало робота-марсонавта (ВИДЕО)

17.06.2017 11:10

NASA продемонстрировало, как работает марсианский робот Valkyrie. Машину сконструировали в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Видеоролик создатели выложили в интернет, сообщает "ВладТайм".

В предыдущих сюжетах было показано, как робот стоит на одной ноге и выполняет несколько простейших действий. Теперь же пользователи могут убедиться, что машина оснащена двумястами датчиками. Они расположены на голове, плечах, ногах и животе гуманоида.

Valkyrie способен планировать маршрут, анализировать полученную с лидаров информацию. Он выбирает самую ровную поверхность и ступает на нее. Ученые намерены отправить механизм в экспедицию на Марс, чтобы он помогал колонистам приспособиться к условиям четвертой планеты Солнечной системы.