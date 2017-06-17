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NASA продемонстрировало робота-марсонавта (ВИДЕО)
17.06.2017 11:10
NASA продемонстрировало, как работает марсианский робот Valkyrie. Машину сконструировали в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Видеоролик создатели выложили в интернет, сообщает "ВладТайм".
В предыдущих сюжетах было показано, как робот стоит на одной ноге и выполняет несколько простейших действий. Теперь же пользователи могут убедиться, что машина оснащена двумястами датчиками. Они расположены на голове, плечах, ногах и животе гуманоида.
Valkyrie способен планировать маршрут, анализировать полученную с лидаров информацию. Он выбирает самую ровную поверхность и ступает на нее. Ученые намерены отправить механизм в экспедицию на Марс, чтобы он помогал колонистам приспособиться к условиям четвертой планеты Солнечной системы.
Теги: робот, NASA, Марс
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