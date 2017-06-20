Airbus представил самый большой в мире пассажирский самолет

20.06.2017 09:45

Авиастроительный концерн Airbus представил крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380plus на международном авиасалоне в Ле-Бурже. Об этом говорится в сообщении на сайте концерна, передает ТСН.

Так, новый пассажирский самолет будет перевозить до 933 пассажиров, что на 80 человек больше, чем мог брать на борт оригинальный A380.

Компания разработала новое крыло для модели A380plus, благодаря которому в целом во время полета можно будет экономить до 4% топлива. Кроме того, крылья улучшат аэродинамику и уменьшат лобовое сопротивление самолета. Как рассказали представители Airbus, полет A380plus будет на 13% выгоднее A380 в пересчете на стоимость перевозки одного пассажира.