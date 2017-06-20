В работе сервиса Skype произошел глобальный сбой

20.06.2017 14:15

Пользователи соцсетей массово сообщают о сбое в работе сервиса для общения Skype. В официальном сообщении компании признали проблемы, сообщает Informator.media.

«Привет, мы знаем об инциденте, когда пользователи теряют связь с программой, и, возможно, не могут отправлять и получать сообщения. Некоторым пользователям не удается увидеть черный строку, указывающую на то, что групповой вызов продолжается, и задержка с добавлением пользователей в список друзей продолжается дольше «, — указано в тексте сообщения.

Сбой произошел вечером 19 июня и по состоянию на сейчас проблема не решена. Более того, всё больше граждан лишаются этого средства общения.

Ранее пользователи социальных сетей из Украины, Беларуси, РФ, стран Евросоюза и США жаловались, что их «выбросило» из программы, и они не могут войти в нее. Другие уверяли, что отправляют сообщения, но собеседники их не видят.