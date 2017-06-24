Б/у ракета SpaceX успешно вывела на орбиту первый болгарский спутник связи

24.06.2017 15:00

Ракета-носитель Falcon 9 с помощью уже летавшей ранее в космос первой ступени успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1, сообщает ИА "ВладТайм".

Затем вернувшаяся второй раз из космоса ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. "Посадку можно назвать критической, однако аппарат выдержал испытание на стойкость", – отметил Илон Маск. Спутник запустили в небо для передачи сигналов в европейские страны. После качественной операции Falcon 9 будут использовать в других миссиях.