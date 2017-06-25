Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- LG представила 77-дюймовый дисплей-"скатерть"10:20
- Начались продажи телефона-раскладушки от Samsung09:12
- Украинский школьник получил "золото" на олимпиаде Genius за изобретение, которое очищает воду от нефти 22:38
- Б/у ракета SpaceX успешно вывела на орбиту первый болгарский спутник связи15:00
- "Яндекс.Карты" "просочились" в смартфоны украинцев15:00
- Lenovo представила концепт гибкого ноутбука09:45
- В Украине возобновились официальные продажи LADA Granta14:40
- Случаи, доказывающие существование загробной жизни12:40
- Китайские хакеры научились "проникать" в домашние веб-камеры11:10
- В интернете появилась генеалогическая база украинцев10:50
LG представила 77-дюймовый дисплей-"скатерть"
25.06.2017 10:20
Компания LG Display продолжает демонстрировать свои потрясающие возможности в сфере создания передовых дисплеев. В этот раз южнокорейский производитель анонсировал первый в мире 77-дюймовый OLED-дисплей, который оказался не только прозрачным, но и гибким, сообщает iLenta.com.
Разрешение представленной новинки составляет 3840 x 2160 пикселей (4K Ultra HD). Радиус изгиба равен 80 мм, а прозрачность находится на уровне 40%.
Такие панели могут использоваться в цифровых табло, витринах, в решениях с дополненной реальностью в публичных местах, таких как музеи и океанариумы. Естественно, показанная новинка пока является прототипом, но его существование уже свидетельствует о многом.
Теги: дисплей, LG, гибкость
Читайте также:
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- Членам банди, які захоплювати прокуратуру в Бахмуті, повідомлено про підозру20:30
- В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей19:52
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- Чалый: Украина ожидает визита трех министров США10:30
- LG представила 77-дюймовый дисплей-"скатерть"10:20
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Начались продажи телефона-раскладушки от Samsung09:12
- Украина и Беларусь будут совместно разрабатывать проекты в сфере энергетики08:50
- В следующем отопительном сезоне украинцы получат меньше субсидий08:36
- Теплые кредиты профинансированы на 1,5 млрд грн08:13
- Порошенко похвастался выступлением АН-132Д на авиашоу во Франции07:50
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе