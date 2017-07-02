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Студенческий проект позволит слушать музыку кожей
02.07.2017 18:10
Wearable Pod позволяет передавать музыку через кожу, посредством вибрации.
Носимое на теле устройство было создано студентом Королевского колледжа искусств, он хотел создать наиболее ощутимое произведение, которое играет прямо на коже и создает тем самым совершенно новое переживание.
Художник Мари Трикад создал небольшие пластиковые упаковки, в каждую из которых было помещено устройство для создания разной по своей силе вибрации. Смелый проект воплощает в себе динамизм и волнение электронной музыки, при этом имеет и яркий внешний вид, что также действует на подсознание, возбуждая чувства своего хозяина.
Так как устройства надежно крепятся к телу, их можно носить с собой везде.
Источник: fainaidea.com
Теги: Донбасс, музыка, студенты, проект
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