Студенческий проект позволит слушать музыку кожей

02.07.2017 18:10

Wearable Pod позволяет передавать музыку через кожу, посредством вибрации.

Носимое на теле устройство было создано студентом Королевского колледжа искусств, он хотел создать наиболее ощутимое произведение, которое играет прямо на коже и создает тем самым совершенно новое переживание.

Художник Мари Трикад создал небольшие пластиковые упаковки, в каждую из которых было помещено устройство для создания разной по своей силе вибрации. Смелый проект воплощает в себе динамизм и волнение электронной музыки, при этом имеет и яркий внешний вид, что также действует на подсознание, возбуждая чувства своего хозяина.

Так как устройства надежно крепятся к телу, их можно носить с собой везде.

Источник: fainaidea.com