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В Гонконге создали клавиатуру-компьютер

02.07.2017 11:00
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В Гонконге создали клавиатуру-компьютер

Гонконгская компания Acute продемонстрировала собственный взгляд на портативные компьютеры, разместив все ключевые компоненты ЭВМ в компактном корпусе, являющемся по совместительству устройством ввода - клавиатурой, сообщает БелТА.
Данный блок можно брать с собой в дорогу, ведь в нем есть все необходимое - материнская плата, процессор Intel, видеоядро, 8 ГБ оперативной памяти и жесткий диск емкостью до 128 ГБ. Устройство оснащено всеми разъемами, необходимыми как для работы, так и для развлечений.Самая "навороченная" модель весит не более 450 г. Энергопотребление клавиатуры-компьютера составляет всего 10 Вт, в то время как большинство настольных ПК потребляют до 70-80 Вт энергии. Низкое энергопотребление, кстати, позволило отказаться от системы охлаждения.



Теги: Гонконг, компьютер, клавиатура
 
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