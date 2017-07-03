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В Японии придумали "вкусомузыку" (ВИДЕО)
В Японии создали устройство, способное анализировать песни и смешивать коктейли на основе настроения, сообщает Рамблер/новости.
Устройство под названием Squeeze Music представлено японской компанией Nomura. Оно предлагает меломанам узнать вкус их любимых мелодий. Аппарат заполнен разными напитками, которые смешиваются в коктейли в зависимости от звучащих песен.
Программа различает несколько настроений: например, счастливое, романтичное, сентиментальное, грустное. После этого определяется, какой процент каждой эмоции содержится в той или иной песне. В зависимости от этого аппарат определяет пропорции горького, сладкого, соленого и кислого.
Так, если человек выбрал веселую песню, он получит сладкий напиток. Любители джаза попробуют коктейль с примесью горького.
«На музыкальном фестивале, например, вы можете насладиться тем, что напиток смешивается в соответствии с песней во время прослушивания», — сказал один из разработчиков Squeeze Music Акинори Гото.
Он также добавил, что устройство может смешивать как безалкогольные коктейли, так и напитки с содержанием алкоголя.
Теги: Япония, музыка, коктейль
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