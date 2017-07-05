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Клон вируса-вымогателя WannaCry атаковал Китай
В Китае появился двойник компьютерного вируса-вымогателя WannaCry. Новая хакерская разработка получила название Green Hat, сообщает ИА "Vladtime".
Вирус-вымогатель Green Hat работает по похожему алгоритму, что и WannaCry. В результате его появления на компьютере пользователи не могут запустить ОС. Вместо этого на экране появляется окно с номером аккаунта мессенджера QQ, популярного в Китае.
Чтобы разблокировать файлы, вирус требует ввести пароль. Для его получения нужно связаться с вымогателями по номеру аккаунта QQ и заплатить. Требуемая сумма не уточняется.
Примечательно, что создатели Green Hat решили не заморачиваться по поводу анонимности, так как их аккаунт QQ прописан в окне требования без каких-либо ухищрений.
В компании Cheetah Mobile, которая поставляет мобильные инструменты, в том числе антивирусы, призвали жителей Китая не паниковать. Green Hat распространяется не слишком высокими темпами, а чтобы защититься от него, достаточно вовремя обновить антивирусную базу.
Теги: вирус, Китай, компьютер, вымогательство
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