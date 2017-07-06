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Неизвестные хакеры продают ключ для дешифровки затронутых вирусом Petya компьютеров

06.07.2017 12:35
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Неизвестные хакеры продают ключ для дешифровки затронутых вирусом Petya компьютеров

Неизвестные предложили ключ для дешифровки всех затронутых вирусом Petya компьютеров в обмен на 100 биткоинов (около $256 тысяч). Эксперты считают заявление хакеров троллингом, сообщает ICTV.
Во вторник владельцы биткоин-кошелька, на который авторы вируса просили присылать по $300 в биткоинах для расшифровки файлов, впервые вывели с него средств – в целом более $10 тысяч, которые накопились в кошельке с момента распространения вируса 27 июня.
Также с кошелька были проведены две небольшие транзакции в пользу сайтов Pastebin и DeepPaste, которые позволяют публиковать текстовые сообщения и иногда используются хакерами для различных объявлений.
Через 11-12 минут после транзакций на даркнет-сайте DeepPaste, доступном через Tor, появилось сообщение с пометкой #NotPetya #Petya.A, в котором за 100 биткоинов предлагался некий ключ для дешифровки компьютеров. Авторы сообщения также разместили ссылки на файлы, подписанные якобы индивидуальным ключом вируса.
Позже журналисты при помощи неназванного эксперта в сфере кибербезопасности отправили авторам чата зашифрованный вирусом текстовой файл с просьбой расшифровать его – то есть доказать, что у них действительно есть ключ для дешифровки. Расшифрованный файл, однако, журналисты так и не получили, а позже чат оказался закрыт.



Теги: вирус, ключ, шифрование, хакеры
 
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