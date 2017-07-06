Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Швеции презентовали робогрузовик16:55
- Volvo объявил о переходе на производство электромобилей15:05
- Неизвестные хакеры продают ключ для дешифровки затронутых вирусом Petya компьютеров12:35
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Пассажиры американского авиалайнера сняли потрясающее видео: сразу три инопланетных корабля с пульсирующим светом пролетели мимо их иллюминаторов. ВИДЕО17:59
- Клон вируса-вымогателя WannaCry атаковал Китай15:10
- Создан антистрессовый сайт с мурчанием кота09:10
- В Японии придумали "вкусомузыку" (ВИДЕО)16:00
- БЛАГОДАРЯ ТРАМПУ ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ВЕНЕРУ - ХОКИНГ15:10
- Как возобновить работу ПК после «петиной» атаки: рекомендации от киберполиции12:30
В Швеции презентовали робогрузовик
06.07.2017 16:55
Компания "Еinride" создала беспилотный грузовик, который может без подзарядки проехать до 200 километров, сообщает Телеканал новостей «24».
Максимальный вес, который грузовик-робот сможет перевозить, составляет 20 тонн. Транспорт не предусматривает ручного вождения, поэтому не оборудован кабиной для водителя. Управление электрооборудования осуществляться оператором.
Прототип испытают в 2017 году, а уже в 2020 году машина выйдет в продажу и осуществит первый рейс. Шведы планируют выпустить не менее 200 машин. Известно, что они будут курсировать между двумя городами — Гётеборгом и Хельсингборг.
Теги: робот, Швеция, грузовик
Читайте также:
- Европейские политики хотят "нагрянуть" в колонию к Тимошенко
- Джулиан Ассанж просит политубежища
- Евросоюз закрыл двери для Украины
- Европа хочет увидеть, как Украина будет выполнять ее рекомендации
- Глава МИД Польши в Донецке на футболе обсудит вопросы евроинтеграции
- Нобелевская премия мира досталась Бараку Обаме
- Законопроект о деоккупации Донбасса поднимет СНБО уже в понедельник16:48
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны13:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- С 1 августа мариупольцы будут платить по 6 гривен за проезд в грязных старых маршрутках22:28
- Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"22:10
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности21:24
- Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе20:36
- С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом20:10
- Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»17:05
- В Швеции презентовали робогрузовик16:55
- Законопроект о деоккупации Донбасса поднимет СНБО уже в понедельник16:48
- Украина возглавила влиятельную международную организацию (фото)16:38
- Порошенко підписав закон про зміну курсу України16:25
- Умерла известная на весь мир одесситка16:15
- Панические настроения по поводу очередного транша МВФ надуманны. И вот почему15:57
- Елітні авто у Підмосков’ї попливли в фекаліях (відео)15:40
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко15:28
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Вспышка ботулизма: как не заболеть и где искать лекарства09:20
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Это гениально! Как остановить детскую истерику, задав всего один вопрос08:45
- А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!08:02
- Круги під очима - ознака серйозних захворювань07:45
- Как работать продуктивнее? 6 советов фрилансеру07:32
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Американский дипломат раскрыл «донбасские» планы Трампа