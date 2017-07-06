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Volvo объявил о переходе на производство электромобилей

06.07.2017 15:05
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Volvo объявил о переходе на производство электромобилей

Шведский автопроизводитель Volvo объявил о постепенном отказе от двигателей внутреннего сгорания и переходе на производство электромобилей и гибридных автомобилей, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Начиная с 2019 г., каждая новая модель производства Volvo будет оснащена электрическим мотором, заявили в концерне 5 июля 2017 г. Шведский автопроизводитель, который принадлежит китайской компании Geely, стал первым из крупных традиционных производителей автомобилей, который объявил дату начала постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания.
Глава компании Хакан Самуэльссон обосновал такое решение запросами клиентов. Впрочем, компания некоторое время еще будет производить автомобилей старых моделей с двигателями внутреннего сгорания.
В период 2019-2021 гг. Volvo планирует вывести на рынок пять новых моделей электромобилей. К 2025 г. шведский автопроизводитель планирует продать миллион электрокаров. Кроме того, концерн будет производить гибридные автомобили, оснащенные как электродвигателем, так и ДВС. В мае 2017 г. концерн объявил, что отказывается от инвестиций в развитие дизельных двигателей.



Теги: производство, электромобиль, Volvo
 
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