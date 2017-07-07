Lifeсell запустил собственное облачное хранилище

07.07.2017 16:42

Мобильный оператор lifeсell запустил собственное облачное хранилище под названием lifebox. Каждому абоненту оператора на старте обещают выделить там по 5ГБ пространства для хранения файлов, сообщает AIN.UA.

Приложение доступно для мобильных устройств в App Store и Google Play, также его запускают в веб-версии. Это собственная разработка акционера оператора, турецкой Turkcell.

Оно работает по модели, аналогичной другим подобным приложениям: стартовые 5ГБ для абонентов оператора бесплатны, больший объем предлагают по подписке. Пакет на 50 ГБ стоит 24,99 грн/30 дней, пакет на 500ГБ — 52,99 грн/30 дней.

Чтобы заказать себе платную подписку на облако, нужно отправить SMS с текстом 50 VKL и 500 VKL соответственно. Трафик во время пользования хранилищем для абонентов lifeсell обещают не тарифицировать.