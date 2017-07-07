Возобновил работу сайт бухгалтерской программы M.E.Doc

07.07.2017 12:07

Сегодня была восстановлена работа сайта бухгалтерской программы M.E.Doc. Об этом сообщили разработчики программы на своей странице в Facebook.

"Найприємніша новина!

M.E.Doc відновив роботу сайту http://www.me-doc.com.ua/uk !

Додатково на сайті зібрані всі найгарячіші запитання щодо роботи програми M.E.Doc й контакти технічної підтримки.

Переходьте на сайт!" - написали они в сообщении.