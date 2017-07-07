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Возобновил работу сайт бухгалтерской программы M.E.Doc
07.07.2017 12:07
Сегодня была восстановлена работа сайта бухгалтерской программы M.E.Doc. Об этом сообщили разработчики программы на своей странице в Facebook.
"Найприємніша новина!
M.E.Doc відновив роботу сайту http://www.me-doc.com.ua/uk !
Додатково на сайті зібрані всі найгарячіші запитання щодо роботи програми M.E.Doc й контакти технічної підтримки.
Переходьте на сайт!" - написали они в сообщении.
Теги: Украина, программа, сайт, бухгалтер
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