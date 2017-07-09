В NASA заявили о существовании "звездных врат"

09.07.2017 12:30

Источники из Национального аэрокосмического агентства (NASA) США заявили о существовании на Земле энергетических, или "звездных", порталов для путешествий во времени и пространстве, сообщает РЕТ-ТВ.

Порталы, существующие примерно с 2015 года, дают возможность для путешествий в далекое космическое пространство. Инсайдеры сообщили, что российские специалисты якобы уже тайно путешествовали на Сатурн.

В NASA также отметили, что древние цивилизации овладели способностью управлять порталами и открывать новые миры в ходе космических путешествий.