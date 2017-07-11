Главная / Новости / Наука и технологии / Российский «Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Российский «Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц10:00
- Новый вирус ворует данные банковских карт: среди жертв Украина20:20
- GOOGLE БУДЕТ СОЗДАВАТЬ НОВОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА10:10
- Железнодорожный вокзал в Киеве оборудовали бесплатным Wi-Fi10:00
- С конвейера сошла первая "дешевая" Tesla09:10
- Facebook "отжал" украинских пользователей у ВКонтакте09:00
- Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона21:48
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли17:02
- В NASA заявили о существовании "звездных врат"12:30
- Google "прорубила интернет-окно" в дикую природу (ВИДЕО)11:25
Российский «Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц
11.07.2017 10:00
На Кутузовском проспекте в Москве появился первый в России банкомат «Сбербанка», оснащённый системой распознавания лиц. Он позволяет совершать операции без использования банковской карты, сообщает iguides.ru.
При первом использовании банкомат создаёт биометрический шаблон клиента и в дальнейшем узнаёт его в лицо. «Сбербанк» использует внедёрнную компанией RecFaces технологию распознавания лиц от Toshiba. Кроме того, в банкомате присутствует функция видеосвязи с консультантом, который помогает проводить операции. По результатам пилотного проекта к концу 2017 года организация решит, стоит ли дальше внедрять такие технологии и устанавливать новые банкоматы по всей стране.
Теги: Россия, лицо, банкомат, распознавание образов, Сбербанк
Читайте также:
- Вблизи Мариуполя боевики использовали минометы и снайперов10:29
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Неизвестные повредили в Хрустальном трансформатор, оставив без света 6 тысяч абонентов17:35
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- Вблизи Мариуполя боевики использовали минометы и снайперов10:29
- Американский "ястреб" для Донбасса10:11
- Российский «Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц10:00
- Путина будут судить посмертно09:50
- Дэниел Крейг согласился в пятый раз стать Джеймсом Бондом09:40
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм08:52
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО
- Цена на газ: что ждет украинцев зимой