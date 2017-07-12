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Осуществлена первая квантовая телепортация с Земли на орбиту
В Китае команда миссии спутника квантовой связи QUESS рассказала об успешной квантовой телепортации "Земля-орбита", сообщает сайт Подробгности.ua.
Во время эксперимента ученым удалось телепортировать 911 фотонов на расстояние от 500 до 1400 километров, что является рекордным расстоянием.
Квантовая телепортация заключается в передаче состояния от одной частицы другой без переноса первой в пространстве.
Квантовая запутанность устроена так, что обе частицы ведут себя как единая система: запутанная частица у получателя "чувствует", что с ее парой провели измерение и изменяет свое состояние. Зная результат измерения на стороне отправителя (его можно отправить по обычному каналу) можно получить точную копию отправляемой частицы, сразу у получателя.
За время эксперимента были подготовлены и переданы милионы фотонных пар, всего удалось успешно телепортировать 911 частиц. Авторы отмечают, что точность достигает 80 процентов.
Раньше ученым удавалось совершить квантовую телепортацию на расстоянии не более 150 километров - в 2012 году австрийские физики телепортировали состояние фотонов между Ла Палма и Тенерифе (143 километра).
Теги: Китай, Земля, орбита, квант, телепортация
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