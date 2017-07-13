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Вышло долгожданное безопасное обновление M.E.Doc
Вышло обновление бухгалтерской программы M.E.Doc 10.01.190 с улучшенной защитой от внешних атак и влияния вредоносного кода. Об этом говорится в пресс-релизе компании-разработчика, сообщает телеканал 112 Украина.
В компании отмечают, что в свете последних событий к ним неоднократно обращались клиенты с просьбой выпустить безопасное обновление, и, исполняя свои обязательства, разработчики создали обновление, которое сможет обезопасить работу с программой, а также восстановить весь функционал сервисов M.E.Doc.
"Обращаем Ваше внимание на то, что обновление 10.01.190 успешно прошло проверку антивирусными программами, среди которых, в частности, Windows Defender, Dr.Web, Avast, AVG", - подчеркивают в компании.
В компании предоставляют обновления для версий 10.01.188 и 10.01.189, а после установления обновления компания предоставит возможность лицензионным пользователям использовать его бесплатно.
Подробнее ознакомиться с алгоритмом установки обновлений и скачать его можно на сайте компании.
Теги: вирус, программа, обновление, бухгалтер
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