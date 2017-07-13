Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Вышло долгожданное безопасное обновление M.E.Doc

13.07.2017 17:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вышло долгожданное безопасное обновление M.E.Doc

Вышло обновление бухгалтерской программы M.E.Doc 10.01.190 с улучшенной защитой от внешних атак и влияния вредоносного кода. Об этом говорится в пресс-релизе компании-разработчика, сообщает телеканал 112 Украина.
В компании отмечают, что в свете последних событий к ним неоднократно обращались клиенты с просьбой выпустить безопасное обновление, и, исполняя свои обязательства, разработчики создали обновление, которое сможет обезопасить работу с программой, а также восстановить весь функционал сервисов M.E.Doc.
"Обращаем Ваше внимание на то, что обновление 10.01.190 успешно прошло проверку антивирусными программами, среди которых, в частности, Windows Defender, Dr.Web, Avast, AVG", - подчеркивают в компании.
В компании предоставляют обновления для версий 10.01.188 и 10.01.189, а после установления обновления компания предоставит возможность лицензионным пользователям использовать его бесплатно.
Подробнее ознакомиться с алгоритмом установки обновлений и скачать его можно на сайте компании.



Теги: вирус, программа, обновление, бухгалтер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх