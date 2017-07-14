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Обанкротился производитель любимых телефонов олигархов
14.07.2017 08:25
Британская компания-производитель элитных телефонов Vertu, цена на которые колебалась в диапазоне нескольких тысяч долларов, объявила о своем банкротстве, сообщает Апостроф.
Компания, инкрустировавшая свои телефоны драгоценными металлами и камнями, в последнее время не выдерживала конкуренции с производителями смартфонов, которые предлагали своим клиентам аналогичную услугу.
"Они производили мало телефонов по невероятно высоким ценам", - заявил эксперт аналитической компании IHS Technology Иен Фогг.
Он отметил, что в последнее время многие компании-производители смартфонов предлагали клиентам инкрустацию драгоценностями. Это лишило Vertu ее уникальности.
Теги: банкротство, Vertu, драгоценный камень
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