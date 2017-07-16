Стала відома дата анонса Meizu Pro 7

16.07.2017 11:10

Довгі місяці чутки і витоки передрікали Meizu Pro 7 оновлений дизайн і безрамковий екран з вигнутими краями. У чомусь інсайдери дійсно мали рацію: Meizu Pro 7 не буде схожий на попередників завдяки другому 2-дюймовому дисплею на тильній панелі і подвійній камері над ним.

Так, власники Meizu Pro 7 зможуть швидко реагувати на пропущені дзвінки та повідомлення і навіть з легкістю робити селфі на основну камеру. До цих пір точна дата анонса Pro 7 і його старшої версії Pro 7 Plus залишалася невідомою, але свіже зображення з Китаю стверджує, що офіційна презентація флагмана відбудеться вже в найближчі дні.

На тизері, опублікованому в китайській соціальній мережі Weibo, схематично представлений той самий мініатюрний екран. На ньому значиться ключова дата: 26 липня 2017 року.

Meizu Pro 7, за чутками, оснастять 5,2-дюймовим QHD-екраном, процесором Samsung Exynos 8895 або MediaTek Helio X30, 4 або 6 ГБ ОЗП, 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті, встановленою Android 7.0 Nougat з адаптованою оболонкою Flyme OS. Ємність акумулятора в Meizu Pro 7 і Pro 7 Plus складе 3 000 і 3 500 мАг відповідно з підтримкою фірмової технології швидкої зарядки mCharge. Ззаду розташуються два 12-мегапіксельних CMOS-сенсора Sony IMX386.



Источник: ua-format.com