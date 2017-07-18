ВМС США испытали "первое в мире активное лазерное оружие" (ВИДЕО)

18.07.2017 10:20

Военные ВМС США провели испытание системы лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System) в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN. Как утверждает телеканал, это "первое в ВМС США и фактически первое в мире активное лазерное оружие", передает телеканал 112 Украина.

"Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем поражать цели со скоростью света", — заявил лейтенант Кейл Хьюз. Отмечается, что скорость LaWS в 50 тыс. раз превышает скорость межконтинентальной баллистической ракеты.

В качестве цели для испытания лазерного оружия ВМС США использовали беспилотник. В результате беспилотник с горящим крылом упал в море.