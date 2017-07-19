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Архив - Наука и технологии

Китай начал "фильтровать" WhatsApp

19.07.2017 11:40
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Китай начал "фильтровать" WhatsApp

Власти Китая частично заблокировали мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает The New York Times, предает телеканал 112 Украина.
Сообщается, что пользователи приложения WhatsApp не могли отправить фото и видео. Некоторые не смогли обмениваться текстовыми сообщениями. Инициатором блокировки мессенджера стало правительство страны.
Специалисты в области кибербезопасности подтвердили информацию относительно нарушения работы сервиса. По мнению экспертов, они связаны с действием китайских государственных интернет-фильтров. Представитель WhatsApp отказался от комментариев.



Теги: Китай, фильтр, WhatsApp
 
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