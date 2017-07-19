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В Люксембурге разрешили добычу полезных ископаемых в космосе
Первый в Европе закон, позволяющий частным компаниям вести добычу полезных ископаемых в космосе, одобрили в Люксембурге, сообщает "Знай.uа".
Уже с 1 августа этого года там начнут действовать процедуры утверждения космических добывающих проектов, а также порядок коммерческого использования ресурсов и принципы контроля за реализацией проектов, передает Metalinfo.
Новый закон предполагает изучение и коммерческое использование нескольких тысяч астероидов, комет и крупных метеоритов, орбита которых находится в непосредственной близости от Земли с возможным приближением к ней на расстояние до 450 тысяч километров.
По мнению специалистов, немало астероидов имеют в своем составе огромные запасы таких металлов как никель, кобальт, вольфрам и тому подобное.
Теги: закон, космос, Люксембург, руда, добыча
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