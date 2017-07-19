Все рубрики раздела
- В сентябре в Украину завезут уцененные VW Golf из США14:45
- Китай начал "фильтровать" WhatsApp11:40
- В Люксембурге разрешили добычу полезных ископаемых в космосе10:15
- В Японии придумали детектор чистоты тела09:40
- Xiaomi представила смарт телевизор за $16314:40
- ВМС США испытали "первое в мире активное лазерное оружие" (ВИДЕО)10:20
- Вчені: на Землю мчить величезна зірка смерті17:50
- «Богдан Моторс» разработал газовый автобус14:20
- В YouTube появился предпросмотр видео11:40
- Они могут начать войну. Илон Маск озвучил главную угрозу для человечества10:30
В сентябре в Украину завезут уцененные VW Golf из США
Партия автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen, которые будут поставлены в Украину из США, станет доступна украинцам с начала сентября, сообщает Файненс.ЮА.
Об этом на своей страничке в Фейсбук заявил импортер Volkswagen в Украине компания «Порше Украина».
Универсал Volkswagen Golf Sportwagen будет поставляться в двух версиях – S и SEL по цене $18 и $22 тыс. соответственно по курсу, установленному импортером. Первая комплектация комплектуется матерчатым салоном, 16-дюймовыми дисками, электростеклоподъемниками всех дверей. Более дорогая – с кожаным салоном, панорамным люком и 18-дюймовыми дисками. Для сравнения — новый VW Golf 2017 года производства Германии с двигателем аналогичной мощности (правда, бензиновым) и коробкой DGS (в кузове хэтчбек), согласно конфигуратору на сайте импортера, стоит от 680 182 грн. (то есть $26 тыс.).
Объем первой партии составит 600 единиц. Автомобили будут разных цветов кузова и интерьера. Дилеры марки уже сейчас принимают предварительные заказы на машину, а вскоре начнут брать и предоплату. Дилеры также утверждают, что после первой партии будет и вторая, но когда и по каким ценам – не уточняют.
Volkswagen Golf Sportwagen выпущены на заводе в Мексике в 2015 и 2016 годах и продаются на украинском рынке по спецценам из-за того, что на рынках Северной Америки от дизельных двигателей отказались.
Теги: Украина, США, Volkswagen, дизельный двигатель
- Азаров о публикациях WikiLeaks: Какие-то записи могут показать, что я не очень выбирал выражения
- Украина после Яценюка: США будут подавливать, Россия - раскачивать
- Вице-президент США погадал на нашей политгуще
- Азаров: Ярошенко и Бойко на переговорах с МВФ в Вашингтоне
- Меркель стала самой влиятельной женщиной. А Тимошенко - на 47-м месте
- Азаров: новый министр финансов обсудит с МВФ долг Украины
- Мнение эксперта: заявление о "Малороссии" - манипуляции Кремля, его цель - прикрыть российскую агрессию на Донбассе и напомнить об имперском периоде истории Украины13:58
- В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя13:27
- В «ДНР» полностью прекращено все теле и радиовещание12:32
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”12:02
- В Донецкой области сменился главный полицейский11:10
- В Донбассе серьезно обострилась ситуация: в штабе АТО подтвердили информацию о потерях ВСУ09:58
- Под Мариуполем сгорела пшеница09:27
- Сточные воды слили в Голубое озеро08:03
- На Донетчине неизвестный бросил гранату в жилой дом. Погибла женщина06:56
- Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон21:04
- В сентябре в Украину завезут уцененные VW Golf из США14:45
- Отдыхающие в Сен-Тропе сняли на видео пожар на роскошной яхте. ВИДЕО14:29
- Украинским бизнесменам разрешили работать без печатей14:20
- Мнение эксперта: заявление о "Малороссии" - манипуляции Кремля, его цель - прикрыть российскую агрессию на Донбассе и напомнить об имперском периоде истории Украины13:58
- В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя13:27
- В обход "кремлевских границ": стало известно, зачем Лукашенко едет в Украину и хочет встретиться с Порошенко "без свидетелей"12:59
- В «ДНР» полностью прекращено все теле и радиовещание12:32
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”12:02
- Китай начал "фильтровать" WhatsApp11:40
- Гаагский трибунал принял резонансное решение в отношении РФ11:28
- Во что обойдется скупиться в Донецке 08:32
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам