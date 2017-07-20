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«Укрзализныця» порадовала владельцев iPhone и iPad
20.07.2017 11:47
"Укрзализныця" выпустила мобильное iOS-приложение для покупки железнодорожных билетов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава "Укрзализныци" Войцех Балчун, передает ТСН.
"Только что запустили мобильное приложение для покупки билетов на поезда на базе iOS – очередной шаг для удобства пассажиров", - подчеркнул он.
Балчун выразил надежду, что приложение для гаджетов Apple будет удобным и полезным для пассажиров, а также напомнил, что в начале года компания запустила приложение на базе операционной системы Аndroid.
Теги: билет, Укрзализниця, приложение, iOS
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