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В Индии запустили первый "солнечный" поезд (ВИДЕО)
В Индии ввели в эксплуатацию поезд, который оснащен солнечными батареями. Пока он насчитывает только шесть вагонов, сообщает «Пресса Украины».
Солнечные панели нужны для того, чтобы уменьшить расход дизельного топлива. Они производят энергию, которая запускает информационное табло, освещение, системы открывания дверей и другие устройства.
Компания Indian Railways подсчитала, что этот поезд может экономить до 21 000 л дизельного топлива в год. При этом количество выбросов углерода уменьшится на 9 тонн.
Поезд разрабатывается в рамках проекта индийского правительства, направленный на снижение выбросов углерода в атмосферу. Он предусматривает внедрение еще 24-х таких поездов. Кроме того, еще планируется строительство нескольких мощных альтернативных электростанций в течение пяти лет.
Теги: Индия, поезд, солнечная энергия
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