В России пользователям Интернет запретили использование анонимайзеров

21.07.2017 15:45

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает использовать анонимайзеры - технологии обхода блокировки сайтов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Задача законопроекта - предупредить негативные последствия от использования средств обхода блокировки, в том числе распространение экстремистских материалов и другой запрещенной информации, а также нарушение исключительных прав", - отмечается в сообщении.

Законопроект также запрещает поисковикам показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Для этого в Госдуме предложили дать владельцам анонимайзеров и операторам поисковиков доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.