Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Стало известно имя нового вице-президента Apple

23.07.2017 07:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно имя нового вице-президента Apple

Apple назначила на должность вице-президента по персоналу американку Дейрдру О’Брайан, которая имеет 30-летний опыт работы в компании. Ранее О’Брайан занимала аналогичную должность в отделе международных продаж и операционной деятельности. Об этом информирует официальный сайт Apple.

В обязанности Дейрдры О’Брайан будет входить контроль за набором сотрудников, а также их обучение. Кроме того, О’Брайан будет курировать работу университета Apple.

По словам Тима Кука, главы Apple, многолетний опыт О’Брайан, понимание внутреннего устройства и культуры компании, а также лидерские качества позволят ей реализовать себя на новой, более ответственной должности.

Источник: journalist.today



Теги: Донбасс, компания, Apple, вице-президент
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх