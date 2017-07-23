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Стало известно имя нового вице-президента Apple
23.07.2017 07:41
Apple назначила на должность вице-президента по персоналу американку Дейрдру О’Брайан, которая имеет 30-летний опыт работы в компании. Ранее О’Брайан занимала аналогичную должность в отделе международных продаж и операционной деятельности. Об этом информирует официальный сайт Apple.
В обязанности Дейрдры О’Брайан будет входить контроль за набором сотрудников, а также их обучение. Кроме того, О’Брайан будет курировать работу университета Apple.
По словам Тима Кука, главы Apple, многолетний опыт О’Брайан, понимание внутреннего устройства и культуры компании, а также лидерские качества позволят ей реализовать себя на новой, более ответственной должности.
Источник: journalist.today
Теги: Донбасс, компания, Apple, вице-президент
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