В Киеве зафиксирован ночной температурный рекорд

24.07.2017 15:30

В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд июля, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории. Так, 22 июля киевляне пережили самую теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице, сообщает телеканал 112 Украина.

Температура ночью в Киеве не опустилась ниже 22,7 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен в 2001 году, превышен на 0,2 градуса.