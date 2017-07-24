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В Киеве зафиксирован ночной температурный рекорд
24.07.2017 15:30
В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд июля, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории. Так, 22 июля киевляне пережили самую теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице, сообщает телеканал 112 Украина.
Температура ночью в Киеве не опустилась ниже 22,7 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен в 2001 году, превышен на 0,2 градуса.
Теги: Киев, температура, рекорд, ночь
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