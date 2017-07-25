Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)09:45
- В Украине начал работу новый оператор мобильной связи09:30
- Жертвам кибератаки продлили сроки регистрации налоговых накладных16:35
- В Киеве зафиксирован ночной температурный рекорд15:30
- Минобразования запустило мобильное приложение для абитуриентов12:00
- В космосе построят гостиницу с видом на Землю (видео)08:24
- С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом20:33
- В Украине появился мобильный электронный кабинет абитуриента20:12
- Стало известно имя нового вице-президента Apple07:41
- Ученые рассказали о невероятных способностях обычной рыбы16:46
Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)
25.07.2017 09:45
В ходе выставки Tech World 2017 представители Lenovo показали рабочий образец сгибаемого пополам планшетного компьютера. Работает девайс под управлением операционной системы Android, сообщает iLenta.com.
Lenovo назвала сгибаемый планшет именем Folio. Он оснащается 7.8-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1440 пикселей. Когда устройство складывается, в руках пользователя оказывается не планшет, а 5.5-дюймовый смартфон.
Lenovo Folio уже сейчас способен переключаться между разными режимами в зависимости от состояния. На каждой половинке экрана может быть запущено отдельное приложение.
Теги: планшет, Lenovo, прототип
Читайте также:
- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією21:38
- Взрыв на территории украинской школы: первые подробности19:20
- СОТНИ КОНСТАНТИНОВЦЕВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ И БЕЗ ГАЗА19:12
- "Нормандские переговоры": Меркель и Макрон озвучили позицию по "Малороссии"18:40
- Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова17:13
- Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят16:26
- НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»14:58
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)09:45
- Мать пленного "ихтамнета" Агеева выслушали в Администрации президента: стало известно, о чем шла речь во время встречи09:37
- В Украине начал работу новый оператор мобильной связи09:30
- В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка09:20
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно09:03
- В Днепре застрелили двух АТОшников, еще четверо ранены09:00
- Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки08:55
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА
- 24 июля: в чем помогает святая Ольга и кого поздравлять в этот день
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности