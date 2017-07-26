Киевстар и Vodafone оскандалились с 3G-сетью в Житомире

26.07.2017 16:00

Вчера, 25 июля, компании «Киевстар» и «Водафон Украина» запустили свои сети 3G в Житомире. Однако сегодня Украинский государственный центр радиочастот заявил, что данные компании включили 3G незаконно, сообщает ONLINE.UA.

«Указанным операторам мобильной связи разрешения на запуск базовых станций 3G в Житомире не выдавались.Для проверки этой информации специалистами Житомирского областного отдела УГЦР была проведена внеплановая проверка, которая подтвердила эксплуатацию указанными операторами незаконно действующих устройств, чем было нарушено п.2 ст. 30 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», — сообщает пресс-служба УГЦР.

В связи с этим Украинский государственный центр радиочастот прислал компаниям «Киевстар» и «Водафон Украина» предупреждение о нарушении действующего законодательства. УГЦР требует немедленно выключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений на использование радиоэлектронных средств сети ЗG на Житомирщине. В настоящее время разрешение на внедрение ЗG в Житомире выдано только мобильному оператору lifecell.