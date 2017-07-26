Все рубрики раздела
- Ученые доказали, что брак вреден для здоровья10:00
- Adobe назвала дату "кончины" Flash Player09:40
- Одесские полицейские осваивают электровелосипеды09:00
- Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)09:45
- В Украине начал работу новый оператор мобильной связи09:30
- Жертвам кибератаки продлили сроки регистрации налоговых накладных16:35
- В Киеве зафиксирован ночной температурный рекорд15:30
- Минобразования запустило мобильное приложение для абитуриентов12:00
- В космосе построят гостиницу с видом на Землю (видео)08:24
- С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом20:33
Киевстар и Vodafone оскандалились с 3G-сетью в Житомире
Вчера, 25 июля, компании «Киевстар» и «Водафон Украина» запустили свои сети 3G в Житомире. Однако сегодня Украинский государственный центр радиочастот заявил, что данные компании включили 3G незаконно, сообщает ONLINE.UA.
«Указанным операторам мобильной связи разрешения на запуск базовых станций 3G в Житомире не выдавались.Для проверки этой информации специалистами Житомирского областного отдела УГЦР была проведена внеплановая проверка, которая подтвердила эксплуатацию указанными операторами незаконно действующих устройств, чем было нарушено п.2 ст. 30 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», — сообщает пресс-служба УГЦР.
В связи с этим Украинский государственный центр радиочастот прислал компаниям «Киевстар» и «Водафон Украина» предупреждение о нарушении действующего законодательства. УГЦР требует немедленно выключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений на использование радиоэлектронных средств сети ЗG на Житомирщине. В настоящее время разрешение на внедрение ЗG в Житомире выдано только мобильному оператору lifecell.
Теги: Житомир, скандал, 3G
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"15:09
- Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю14:50
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге13:29
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- В Украине снова хотят повысить налоги: сколько каждый украинец платит в казну15:49
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"15:09
- Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю14:50
- "Почти все напряжены, мрачны и тоскливы. Следы надвигающейся ж**пы повсеместны. Они отчетливо видны даже самым упертым ватанам", - соцсети о новых санкциях США против России14:32
- В Португалии выбрали "столицу" "Евровидения-2018"14:20
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска14:00
- Стало известно, когда и на сколько частей может развалиться Россия: американский политолог сделал жесткий прогноз13:52
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге13:29
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа07:48
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака